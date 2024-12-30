Один из сильнейших в 2024 году всплесков активности начался на Солнце

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что на Солнце был зафиксирован один из сильнейших в 2024 году всплесков активности.

«На Солнце рано утром в 7.14 и 7.31 произошли подряд две новых вспышки высшего рентгеновского класса X», — рассказал он РИА Новости.

Уточняется, что взрывы были зафиксированы в западной части солнечного диска. Это зона, вспышки на которой могут оказывать влияние на Землю.

Богачёв добавил, что расчёты показывают, что выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря. Они могут привести к полярному сиянию в новогоднюю ночь в отдельных регионах планеты.

«В целом, на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году», — добавил он.

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал, что в 2025 году ожидается пик активности Солнца.