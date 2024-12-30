Невидимая опасность обнаружена в чайных пакетиках

Как оказалось, привычные всем чайные пакетики могут быть опасны для организма человека. Британский таблоид Daily Mail сообщил, что исследователи из Автономного университета Барселоны выяснили: эти пакетики содержат миллиарды частиц микропластика.

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И, хотя большая часть этих частиц поглощается в кишечнике, некоторые из них проникают в ядра клеток.

Влияние микропластика на организмы людей пока мало изучено, но уже понятно, что он отрицательно воздействует на здоровье человека.

Как пишет РИА Новости, чайные пакетики из полипропилена выделили примерно 1,2 миллиарда частиц на миллилитр, в среднем размером 136,7 нанометра, а нейлоновые - 8,18 миллиона на миллилитр средним размером 138,4 нанометра.

Эксперт рассказала о пользе и вреде чая

Некоторое время назад бразильские ученые впервые нашли пластиковые частицы в пресноводной рыбе. Одна из проблем, на которую обратил внимание специалист - химические вещества, которые из пластика попадают в рыбу и далее через пищевую цепочку в организм человека.