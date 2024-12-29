Глава Google порекомендовал сотрудникам готовиться к непростому 2025 году

Глава Google Сундар Пичаи заявил сотрудникам на встрече 18 декабря, что 2025 год станет переломным в развитии искусственного интеллекта. По его словам, ставки высоки, и Google стоит перед серьезными вызовами: жесткой конкуренцией, антимонопольными расследованиями и необходимостью удержать лидерство в стремительно развивающейся отрасли. Об этом сообщает CNBC.

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Пичаи подчеркнул важность ускорения темпов развития и решения насущных пользовательских проблем. На компанию давят судебные иски: в августе Google был признан виновным в незаконном удержании монополии на рынке поиска, а минюст США потребовал отчуждения проекта Chrome. Антимонопольные претензии предъявлены и со стороны британских властей. Эти разбирательства, по словам Пичаи, связаны с масштабами бизнеса Google и влиянием технологий на общество.

Несмотря на доминирование на рынке поисковых систем, появление генеративного ИИ привело к появлению сильных конкурентов, таких как OpenAI и Perplexity. Google противостоит этому вызову, ставя во главу угла свою большую языковую модель Gemini, для которой планируется привлечение более полумиллиарда пользователей.

Пичаи допустил, что Google может немного отстать от конкурентов в 2025 году, но выразил уверенность в создании лучшего продукта на рынке. Сооснователь DeepMind Демис Хассабис представил планы по созданию универсального ИИ-помощника Project Astra (признан в РФ иностранным агентом), обновление которого ожидается в первой половине 2025 года. Он также заверил, что Google не планирует вводить платную подписку, подобную той, что предлагает OpenAI.

Глава Google Labs Джош Вудворд продемонстрировал новые продукты, включая помощника по программированию Jules и инструменты NotebookLM для работы с подкастами. ИИ-расширение Project Mariner для Chrome уже интегрировано с «Google Картами», предоставляя информацию о лучших ресторанах из Tripadvisor.