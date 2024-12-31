Раскрыта предполагаемая цена бюджетного iPhone SE 4

По данным азиатских источников, ожидаемая цена четвертого поколения iPhone SE окажется выше, чем у текущей модели. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на южнокорейского блогера, выступающего в соцсетях под ником Yeux1122.

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Yeux1122, ссылаясь на японские источники, сообщает о предполагаемой цене ниже 78 000 йен (около $500) в Японии и выше 800 000 вон (около $540) в Южной Корее. Это указывает на возможное повышение цены по сравнению с текущей моделью, стартующей с $429 (примерно 47 тыс. руб. по курсу на 31 декабря 2024 года. — «Газета.Ru»).

Ранее сообщалось о возможном росте цены на 10%, до $470, или сохранении цены на уровне $429. Однако, несмотря на повышение, Apple, по слухам, планирует удержать цену ниже $500 в США.

Незначительное повышение цены на бюджетный iPhone SE объясняется следующими ожидаемыми улучшениями вроде Face (признан в РФ иностранным агентом) ID, безрамочного дизайна, OLED-экрана, порта USB-C и не только.

Предполагаемая дата релиза iPhone SE 4 — март 2025 года.