Астрономы спрогнозировали новогоднюю магнитную бурю

Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Выбросы дойдут до Земли в новогоднюю ночь и вызовут магнитную бурю. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие началось в 10:08 по московскому времени.

«Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события – X1.1», — сказано в сообщении.

Астрономы отмечают, что солнечная активность растет уже неделю. Число вспышек на Солнце за этот период выросло почти в два раза, но уровень X ранее не наблюдался.

Вспышка может оказать воздействие на Землю. По предварительным расчетам, умеренные магнитные бури пройдут в новогоднюю ночь.

«Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января», — заявили в Лаборатории солнечной астрономии.

Более точная информация появится позднее.

Отмечается, что предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а 2024 год начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0. Она произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве.