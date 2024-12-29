В России начал сокращаться спрос на смартфоны

Подобную ситуацию фиксировали только в кризисных 2022 и в 2015 годах, сообщили эксперты. Некоторые представители бизнеса называют точные цифры снижения продаж по итогам года — это примерно 1,7%, пишет издание.

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При этом В 2023-м в России был поставлен абсолютный рекорд — было продано 32 млн смартфонов. Теперь же налицо сокращение рынка, отметили аналитики.

По их словам, из-за увеличения ключевой ставки покупатели копят деньги на депозитах, а не несут их в магазины электроники.

Названы 10 лучших смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей

В 2025 году ситуация вряд ли изменится — смартфонов будет продано меньше, чем в этом, а цены на них могут вырасти в среднем до 26,5 тыс. рублей, не исключают специалисты.