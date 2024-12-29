Илон Маск назвал интересным появление ядерной установки России на Луне

Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным сообщение о появлении ядерной установки России на Луне в период с 2033 по 2035 годы.

«Интересно», — написал он в соцсети.

Илон Маск предложил использовать ракеты Starship вместо самолетов

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033—2035 годах для совместной с КНР научной лунной станции, началась.