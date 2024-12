Найден способ спасти человечество при апокалипсисе

Ученые из Технологического университета штата Джорджия опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) доклад, посвященный солнечной геоинженерии.

Авторы при работе над докладом использовали компьютерные модели и исторические данные о влиянии температуры на уровень смертности.

По мнению специалистов, человечество можно спасти с помощью искусственного затемнения Солнца.

Ученые предупредили о катастрофе, которую человечество не сможет предотвратить

Исследователи уточнили, что распыление в стратосфере аэрозолей, например, сульфатных частиц, позволит снизить нагрев планеты за счет рассеивания и возвращения в космос части солнечной энергии.

Это, по их мнению, уменьшит нагрузку на здоровье от высоких температур и изменения климата, спасет 400 тыс. жизней в год.

Вместе с тем, признали ученые, предложенный ими метод в первую очередь облегчит жизнь в бедных странах. Они добавили, что более развитые государства с прохладным климатом, напротив, могут столкнуться с увеличением смертности из-за усилившихся холодов.