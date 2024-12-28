RuStore обошел AppStore по аудитории пользователей

Отечественный магазин приложений RuStore обошел по количеству пользователей AppStore, а количество его установок достигло отметки в 80 млн устройств. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"За два с половиной года RuStore обошел американский AppStore по аудитории, количество установок стора достигло отметки в 80 миллионов устройств, в нем доступны уже 50 тыс. приложений, порядка 30% из них - иностранные из Китая, Японии, стран СНГ и не только", - рассказал министр.

Он отметил, что китайские разработчики в этом году в пять раз увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в магазине и потратили 60 млн рублей.

В RuStore, как напомнил министр, можно скачать не только приложение "Госуслуг", но и банков, и еще тысяч других российских приложений, которые сейчас недоступны в зарубежных магазинах-аналогах.