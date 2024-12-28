Ученые предупредили о катастрофе, которую человечество не сможет предотвратить

В этом столетии на Земле может произойти очень мощное извержение вулкана, заявил профессор-климатолог из Женевского университета Маркус Штоффель. Об этом пишет Daily Star.

По его словам, у человечества пока нет плана по его предотвращению. Вместе с тем, добавил он, в истории планеты еще не было природных катастроф такого масштаба.

Исследователь предупредил, что это событие может спровоцировать «климатический хаос», подобный извержению вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году: тогда в результате извержения в атмосферу было выброшено 24 млн куб газов, что привело к резкому падению температуры на Земле.

После извержения во всех странах мира выдался неурожайный год, что привело к массовому голоду и распространению различных заболеваний, напомнил Штоффель.

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Ученый уточнил, что анализ геологических данных показывает: мощные извержения за последние несколько тысяч лет временно охлаждали планету примерно на 1–1,5 градуса по Цельсию.

Так, Тамбора понизила среднюю глобальную температуру как минимум на 1 градус по Цельсию. Извержение Самаласа в Индонезии в 1257 году спровоцировало «малый ледниковый период», который длился сотни лет.

«В этот раз последствия могут быть даже хуже, чем в 1815 году. Сейчас мир более нестабилен», — подчеркнул геолог доктор Майкл Рампино.

Это связано с тем, что следующее извержение может произойти в любом уголке земного шара. В частности, в Индонезии, в США, в каком-либо еще из вулканически активных регионов планеты. Невозможно спрогнозировать, подготовиться, предпринять необходимые меры заранее, резюмировали ученые.