Автор YouTube-канала i-shoppers опубликовал критический обзор бюджетного смартфона Meizu Note 21 Pro, призвав пользователей не покупать это устройство. На это обратило внимание издание Ferra.ru.

Корпус Meizu Note 21 Pro выполнен из пластика, из-за чего гаджет кажется еще более громоздким. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G99, дополненный 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. С таким «железом» новинка набирает около 410 тыс. баллов в AnTuTu.

Среди прочих параметров отмечается наличие основной камеры на 64 Мп и датчика глубины с разрешением 2 Мп, из-за чего Meizu значительно уступает конкуренту Poco M6 Pro по качеству снимков.

Автофокус при съемке работает неплохо, однако цифровая стабилизация доступна только в Full HD, что значительно ухудшает качество изображения. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и записывает видео в Full HD при 30 кадрах в секунду.

В смартфоне имеется разъем для наушников, тогда как качество динамиков эксперт назвал плохим. Еще одним слабым звеном является Wi-Fi модуль, который не обеспечивает стабильного соединения на удалении от роутера.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает 5 часов и 35 минут работы экрана, а полная зарядка занимает 1 час и 8 минут.

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Программное обеспечение Meizu Note 21 Pro имеет те же недочеты, что и устройства третьего эшелона, такие как Blackview и Cubot, включая периодические вылеты приложения камеры.

Таким образом, Meizu Note 21 Pro, несмотря на свои характеристики, проигрывает конкурентам по множеству параметров, включая дисплей, камеры и общую производительность. Например, Poco M6 Pro предлагает AMOLED-экран, зарядку на 67 Вт, оптическую стабилизацию и стереозвук за аналогичную цену, что делает его более привлекательным выбором.