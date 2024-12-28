Илона Маска поддержали в борьбе против создателей ChatGPT

Некоммерческая организация Encode запросила разрешение подать заявление в поддержку иска Илона Маска о приостановке коммерциализации OpenAI. Об этом сообщает «Хабр» со ссылкой на документ.

В заявлении адвокаты Encode утверждают, что переход OpenAI к коммерческой деятельности подорвет ее миссию по созданию и внедрению технологий, которые будут безопасными и полезными для общества.

Основанная в 2015 году OpenAI как некоммерческая исследовательская лаборатория привлекала внешние инвестиции от венчурных капиталистов и компаний, таких как Microsoft, по мере роста капиталоемкости своих экспериментов. В настоящее время OpenAI управляется коммерческой организацией, контролируемой некоммерческой структурой с ограниченной прибылью для инвесторов и сотрудников. Однако компания планирует перейти к модели общественной корпорации с общественной пользой (PBC), сохранив миссию OpenAI в качестве основного интереса.

Илон Маск подал заявление о приостановке коммерциализации OpenAI, утверждая, что компания отказывается от своей первоначальной филантропической миссии и использует антиконкурентные методы. OpenAI отклонила претензии Маска, назвав их беспочвенными.

Поддержка иску Маска также исходит от Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая направила письмо генеральному прокурору Калифорнии, указывая на «сейсмические последствия» изменения статуса OpenAI.

Адвокаты Encode считают, что преобразование OpenAI в PBC приведет к снижению обязательств по безопасности и общественной пользе, поскольку законодательство Делавэра не требует от директоров PBC выполнения таких обязанностей.