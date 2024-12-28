В «Роскосмосе» рассказали, как изменятся экспедиции на МКС

Длительность полетов российских пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию будет увеличена до семи-девяти месяцев. Об этом рассказали в «Роскосмосе», подведя итоги года и поделившись планами на следующий.

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«Начиная с 2025 года длительности полетов кораблей «Союз МС» планируется увеличить с шести до семи-девяти месяцев, что позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года», - пояснили в госкорпорации.

Также в «Роскосмосе» отметили, что в следующем году ожидается подписание третьего дополнения к соглашению с NASA по перекрестным полетам на МКС, чтобы обеспечить гарантированное присутствие на станции как минимум одного космонавта и одного астронавта.

«Соглашением будут дополнительно предусмотрены два полета астронавтов NASA на кораблях «Союз МС-28» и «Союз МС-29» в 2025 и 2026 годах соответственно и три полета космонавтов Роскосмоса на кораблях Crew Dragon», - заметили в корпорации.

Подводя итоги года, в «Роскосмосе» напомнили, что в 2024 году к МКС были запущены пилотируемые корабли «Союз МС-25» и «Союз МС-26», грузовые «Прогресс МС», выполнена программа научно-прикладных исследований, а также сделаны два выхода в открытый космос.

Напомним, что в октябре космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю с Международной космической станции. Отстыковка корабля несколько раз переносилась, причиной переносов стали погодные условия в нескольких зонах приводнения у побережья Флориды.