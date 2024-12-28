Правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем пользовались телефонные мошенники. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно постановлению, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Как отметили в правительстве, эта технология "давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи".