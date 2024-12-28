Ученые предупредили о возможном наступлении глобальной зимы из-за извержений вулканов с вероятностью 1 к 6, сообщает Life.ru.

В качестве примера вулканологи привели события 1816 года в Европе и Северной Америке, когда люди в июне ходили в зимней одежде, а посреди лета выпадал снег. Спустя столетие, в 1920 году, ученые выяснили, что причиной этому стало одно из крупнейших извержений вулкана в истории человечества – в 1815 году в Индонезии вулкан Тамбора выбросил в атмосферу полторы сотни миллиардов кубометров вещества.

Последующие изменения климата в США и Европе стали так называемой вулканической зимой, считают ученые. По примерным оценкам, в среднем глобальные температуры тогда упали на один градус. Кроме того, в 1991 году вулкан Пинатубо на Филиппинах изверг 15 миллионов тонн пепла и газа, что временно охладило планету на полградуса.

Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени

При этом американские вулканологи ожидают повторения такого бедствия в нынешнем столетии, отмечая, что для современного мира похолодание окажется более серьезным. Так, профессор университета Женевы Маркус Штоффель заявил, что следующее столь мощное извержение породит настоящий "климатический хаос".

Исследователи заявили, что по всему миру необходимо разработать алгоритмы действий на случай подобной катастрофы.

Между тем в 2025 году человечество столкнется с серьезными природными катастрофами, способными изменить облик Земли. Такой прогноз ранее был сделан гелиофизиком Скоттом Уильямом Макинтошем.

По его словам, на планету обрушатся наводнения и ураганы. Также Землю ждут извержения подводных вулканов, способные нанести серьезный вред экосистеме, а также экономической стабильности целого ряда стран.