Испытания китайской ракеты Kinetica-1 закончились неудачей

Испытания ракеты-носителя Kinetica-1 китайской компании Zhongke Yuhang закончились неудачей. Об этом рассказали в компании, передает ТАСС.

© Lenta.ru

Ракета стартовала с полигона Дунфэн в Северном Китае в 09:03 по пекинскому времени (04:03 по московскому). Через три секунды после старта в двигателе третьей ступени возникла неисправность. Система безопасности Kinetica-1 инициировала самоуничтожение ракеты.

В Zhongke Yuhang пообещали провести расследование в кратчайшие сроки и сделать все возможное, чтобы обеспечить успех будущих миссий.

По данным НАСА, ракета несла 11 спутников, включая прототип возвращаемого научного аппарата Dier-3 китайской компании AZSpace и французский кубсат CASAA-Sat Марсельской астрофизической лаборатории.

В ноябре стало известно, что Zhongke Yuhang запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками. Космические аппараты успешно вывели на заданные околоземные орбиты.