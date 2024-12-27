Раскопан ассирийский храм, сожженный и разграбленный войском Вавилона

Археологи из исследовательского проекта "Нимруд" при проведении раскопок на территории Ирака обнаружили два древних святилища в храме Нинурты.

© Российская Газета

Краткое описание открытия представлено в журнале Archaeology. Найденный храм был возведен в ассирийском городе Нимруд во времена царя Ашшурнацирапала II, правившего с 883 по 859 год до нашей эры.

Вероятно, он простоял всего около двух столетий. Ученые считают, что храм был сожжен захватчиками - объединенное войско Вавилона и Мидии захватило Нимруд в период между 614 и 612 годами до нашей эры.

Город был разграблен и сожжен, серьезно пострадали и его святыни. В рамках прошедшего полевого сезона археологи раскопали остатки двух святилищ. В большем из них они обнаружили монументальное каменное возвышение с клинописной надписью.

Вероятно, это сооружение в древности исполняло роль постамента, на которой стояла статуя божества. Возможно, расшифровка клинописного текста поможет установить, какому богу было посвящено святилище. В меньшем из найденных святилищ также нашлось каменное возвышение, поврежденное, вероятно, еще в древности.

"Состояние и распределение артефактов убедительно свидетельствуют о том, что святилища и связанные с ними сокровища были разграблены и намеренно повреждены вавилонянами и мидянами, прежде чем их подожгли", - говорит соавтор исследования Майкл Данти из Университета Пенсильвании.

В ходе раскопок также были обнаружены клинописные надписи на глиняных табличках. Частично их уже удалось расшифровать, это оказались записи о повседневной хозяйственной деятельности храма.