Обнаружена самая длинная городская магистраль Древнего Китая

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань в центре страны обнаружили остатки древней городской дороги, возраст которой превышает 3000 лет.

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Об открытии рассказывает информационное агентство "Синьхуа". Древняя дорога, которая оказалась самой длинной из известных сохранившихся дорог Древнего Китая, была обнаружена при проведении раскопок в городе Инь.

Он был столицей страны в поздний период правления династии Шан (1600 г. до н. э. - 1046 г. до н.э.). Археологи считают, что им удалось раскопать одну из основных дорог древней столицы. Она была ориентирована по оси с севера на юг, по ее обочинам были вырыты канавы. Раскопанная длина дороги составляет 1,6 километра, что и делает ее самой длинной из известных подобных объектов.

Примечательно, что на этой городской магистрали сохранились многочисленные колеи, что свидетельствует об оживленном движении в столице около 3000 лет назад.

По данным Национального управления культурного наследия Китая, новое открытие подтверждает, что столица династии Шан имела развитую дорожно-уличную сеть. Причем она напоминала внешне сетку, что присуще и современным городам.

Ранее в этом же городе археологи раскопали остатки многочисленных дорог и рвов. Их анализ показал, что в столице имелось три основных магистрали, которые шли с востока на запад. Новое открытие показало, что имелись в городе и три основные дороги, которые вели с севера на юг.

Руины древнего города Инь расположены на территории современного города Аньян. Они являются первой задокументированной столицей позднего периода династии Шан в Китае, что было подтверждено результатами археологических раскопок, в том числе и найденными надписями на костях оракула.