Обнаружена самая длинная городская магистраль Древнего Китая
Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань в центре страны обнаружили остатки древней городской дороги, возраст которой превышает 3000 лет.
Об открытии рассказывает информационное агентство "Синьхуа". Древняя дорога, которая оказалась самой длинной из известных сохранившихся дорог Древнего Китая, была обнаружена при проведении раскопок в городе Инь.
Он был столицей страны в поздний период правления династии Шан (1600 г. до н. э. - 1046 г. до н.э.). Археологи считают, что им удалось раскопать одну из основных дорог древней столицы. Она была ориентирована по оси с севера на юг, по ее обочинам были вырыты канавы. Раскопанная длина дороги составляет 1,6 километра, что и делает ее самой длинной из известных подобных объектов.
Примечательно, что на этой городской магистрали сохранились многочисленные колеи, что свидетельствует об оживленном движении в столице около 3000 лет назад.
По данным Национального управления культурного наследия Китая, новое открытие подтверждает, что столица династии Шан имела развитую дорожно-уличную сеть. Причем она напоминала внешне сетку, что присуще и современным городам.
Ранее в этом же городе археологи раскопали остатки многочисленных дорог и рвов. Их анализ показал, что в столице имелось три основных магистрали, которые шли с востока на запад. Новое открытие показало, что имелись в городе и три основные дороги, которые вели с севера на юг.
Руины древнего города Инь расположены на территории современного города Аньян. Они являются первой задокументированной столицей позднего периода династии Шан в Китае, что было подтверждено результатами археологических раскопок, в том числе и найденными надписями на костях оракула.