СМИ вспомнили о секретном документе ЦРУ о Марсе

Daily Mail вспомнил о секретном документе ЦРУ, в котором говорилось о жизни на Марсе. Также в нем утверждалось, что жители планеты были «очень большими» и строили пирамиды.

Стоит отметить, что гриф секретности с отчета ЦРУ под названием «Исследование Марса 22 мая 1984 года» сняли еще в 2017 году, тогда же он был предан огласке. Однако сейчас он снова привлек внимание общественности.

В документе речь идет о Марсе миллион лет назад. Неизвестный по заданию ЦРУ отправил туда свое астральное тело и рассказал, что видел. Донесение было получено в рамках проекта «Звездные врата», над которым в 1977 году начал работать Пентагон, а позже присоединилась и разведывательная спецслужба.

«Разведчик» под условным обозначением SUB рассказал агенту ЦРУ, который руководил экспериментом, что видел пейзажи цвета охры, гигантские пирамиды, огромные здания, высеченные в высоких стенах «из гладкого камня», широкие дороги, акведуки, какие-то шпили и мегалиты, а также сильные пыльные бури и марсиан. Он описал последних, как «очень высоких, худых и больших», в качестве одежды они использовали изделия из материала напоминающего легкий шелк, который развевался на ветру и прилегал к телу.

Говоря о пирамидах, он поведал, что в них было много помещений, но отсутствовала мебель, они служили для марсиан убежищем от сильных пыльных бурь. Последние стали на планеты настолько частым явлением, что ее жители уже не могли продолжать там свою жизнь и пытались найти способ выжить. SUB отмечал, что видел небольшую группу марсиан, которая спасалась «внутри чего-то похожего на внутреннее помещение большого корабля» с большим количеством растительности вокруг, тогда как в других местах ее не было.