В США назвали вещи, которые нельзя рассказывать искусственному интеллекту

Технологические корпорации активно развивают искусственный интеллект (ИИ) для выполнения социально значимых функций, например, анализа массива данных. В то же время мошенники могут использовать технологии ИИ в преступных целях, сообщает газета USA Today.

© Российская Газета

Существует несколько правил при работе с сервисами, связанными с технологиями ИИ, и эти простые рекомендации позволят обезопасить себя от киберпреступников.

Одно из них - не предоставлять сервисам конфиденциальную или иную персональную информацию:

Пароли или данные учетных записей, например, от электронной почты или социальных сетей.

Ваше имя, номер телефона и домашний адрес.

Финансовые данные, которые могут включать номера банковских карт или счетов.

Медицинские данные или сведения о состоянии здоровья, которые могут быть соотнесены с вашей личностью.

Рабочую или деловую информацию, в том числе содержащую коммерческую тайну.

Ответы на проверочные вопросы или иные данные, которые позволят злоумышленникам взломать ваши учетные записи в соцсетях или на других сервисах.

Персональные данные других людей, которые также могут быть использованы мошенниками.

Ваши фотографии или изображения с персональной информацией.

Важно помнить, что инструменты ИИ не являются безопасными хранилищами данных. Любая информация, которую сообщил пользователь, может стать публичной и быть использована в преступных целях, указывается в статье.