В США назвали вещи, которые нельзя рассказывать искусственному интеллекту
Технологические корпорации активно развивают искусственный интеллект (ИИ) для выполнения социально значимых функций, например, анализа массива данных. В то же время мошенники могут использовать технологии ИИ в преступных целях, сообщает газета USA Today.
Существует несколько правил при работе с сервисами, связанными с технологиями ИИ, и эти простые рекомендации позволят обезопасить себя от киберпреступников.
Одно из них - не предоставлять сервисам конфиденциальную или иную персональную информацию:
Пароли или данные учетных записей, например, от электронной почты или социальных сетей.
Ваше имя, номер телефона и домашний адрес.
Финансовые данные, которые могут включать номера банковских карт или счетов.
Медицинские данные или сведения о состоянии здоровья, которые могут быть соотнесены с вашей личностью.
Рабочую или деловую информацию, в том числе содержащую коммерческую тайну.
Ответы на проверочные вопросы или иные данные, которые позволят злоумышленникам взломать ваши учетные записи в соцсетях или на других сервисах.
Персональные данные других людей, которые также могут быть использованы мошенниками.
Ваши фотографии или изображения с персональной информацией.
Важно помнить, что инструменты ИИ не являются безопасными хранилищами данных. Любая информация, которую сообщил пользователь, может стать публичной и быть использована в преступных целях, указывается в статье.