WWF заявил о сокращении численности диких животных в мире за 50 лет на 73%

Изученные популяции диких животных сократились в среднем на 73 процента за последние 50 лет. Дикая природа исчезает рекордными темпами, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF - организация, признанная нежелательной в РФ) за 2024 год.

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Эксперты отмечают, что глобальное биоразнообразие находится под угрозой исчезновения. Одними из основных причин являются разрушение среды обитания, браконьерство и климатический кризис.

В этой связи фонд призвал к активизации работы по защите природы. Например, общая площадь охраняемых территорий должна значительно возрасти. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году увеличить их долю до 30 процентов площади суши, воды и моря.

Эксперт фонда Рене Каспар предупреждает, что дикая природа исчезает с планеты навсегда рекордными темпами, и все причины вызваны деятельностью человека. Без систематических изменений в землепользовании и защите климата биоразнообразие по-прежнему находится под серьезной угрозой.

В то же время, есть определенные успехи в сохранении видов, несмотря на тревожные новости. Так, иберийская рысь была понижена в Красном списке с "находящейся под угрозой исчезновения" до "уязвимой", а популяция ястребиных черепах в Средиземном море демонстрирует стабильное восстановление. Кроме того, белый аист достиг нового максимума с 900 гнездящимися парами, сообщает журнал Blick.