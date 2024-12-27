Земля будет непригодна для жизни уже через 500 млн лет из-за темпов расширения Солнца, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в социальной сети Х.

Один из пользователей соцсети отметил, что Солнце взорвется через 5 млрд лет. По мнению юзера, лучшим шансом человечества на сохранение жизни может стать Марс.

«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 млн лет. — НСН)», — написал Маск, комментируя публикацию.

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