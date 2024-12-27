OnePlus 12 признали лучшим камерофоном по качеству селфи в новом рейтинге TechRadar

Портал TechRadar опубликовал рейтинг лучших камерофонов 2024 года, где iPhone 16 Pro и Pro Max заняли лидирующие позиции благодаря продвинутому модулю камеры на 48 Мп и телевику с 5-кратным оптическим зумом.

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Samsung Galaxy S24 Ultra оказался универсальным выбором благодаря основной камере на 200 Мп и квадрокамере с двумя телевиками. В то же время Google Pixel 9 Pro выделился использованием ИИ-технологий, предлагая отличное качество съёмки как днём, так и ночью.

OnePlus 12 был отмечен как лучший селфи-камерофон. Это признание он получил за выдающееся качество фронтальной камеры, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее решение для автопортретов.

Лучшим доступным iOS-камерофоном назвали iPhone 15, а его Android-альтернативой — Google Pixel 8a, который почти ничем не уступает своему «старшему брату», Pixel 8.