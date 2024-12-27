Астронавт НАСА рассказал о встрече с двумя загадочными НЛО во время полета

Бывший астронавт НАСА Лерой Чиао едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. Об этом сообщает New York Post.

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Чиао заявил, что неожиданная встреча с НЛО случилась в августе 2023 года над штатом Техас. Он находился на высоте двух с половиной километров, когда заметил странные объекты.

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«Вдруг из ниоткуда появились эти два больших металлических шара диаметром около метра. Они пронеслись мимо левого борта моего самолета, прямо под ним, где-то в шести метрах», — рассказал Чиао.

Он утверждает, что успел хорошо рассмотреть НЛО, хотя они были в поле зрения около секунды. Чиао также заявил, что объекты не появились на радаре его самолета, и диспетчер ближайшего аэропорта ничего не докладывал о них.

«Я не знаю, что это было. Моя первая догадка — какая-то военная программа, какой-то беспилотник, но точно сказать трудно», — поделился впечатлениями астронавт.

Ранее британский уфолог раскрыл загадку НЛО, появившегося над аэропортом города Манчестер в июне. Мужчина признал, что неопознанный объект был большим китайским фонариком.