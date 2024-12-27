Китайский конкурент Tesla займется разработкой ИИ и роботов

Китайский производитель электромобилей Li Auto, один из главных конкурентов Tesla, намерен переориентироваться на искусственный интеллект (ИИ) и в будущем начать производство человекоподобных роботов.

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Основатель компании Ли Сян заявил, что ИИ является ключевым фактором для будущего Li Auto. Компания стремится войти в тройку лидеров по разработке фундаментальных моделей ИИ в Китае, конкурируя с крупными технологическими компаниями, не связанными с автомобильной промышленностью.

В ближайшее время Li Auto планирует запустить мобильное приложение для своего голосового помощника Lixiang Tongxue, основанного на собственной фундаментальной модели Mind GPT.

Компания планирует начать производство человекоподобных роботов. Однако, это произойдет после достижения уровня 4 автономного вождения для своих автомобилей, что, по словам Ли Сяна, может произойти в течение трех лет.