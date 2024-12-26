Появились фотографии нового дешевого смартфона Samsung

Компания Samsung готовится к выпуску Galaxy M16 5G, преемника модели M15 5G. Эксклюзивные рендеры, опубликованные изданием Android Headlines, демонстрируют значительные изменения в дизайне бюджетного смартфона.

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В отличие от предшественника с его функциональным, но несколько устаревшим внешним видом, Galaxy M16 5G получит более современный и элегантный дизайн, вдохновленный флагманскими моделями серии Galaxy S24. Смартфон будет отличаться более четкими гранями плоской рамки, в отличие от слегка закругленных краев Galaxy M15.

Хотя Samsung использовала минималистичный подход к дизайну камер в последних моделях, Galaxy M16 5G получит вертикально расположенный блок из трех камер, окруженный декоративным элементом. Это может означать переход к новой концепции дизайна для бюджетных смартфонов Samsung.

Расположение элементов управления останется традиционным: слот для SIM-карты слева, кнопки питания и регулировки громкости, а также боковой сканер отпечатков пальцев — справа. Наличие бокового сканера отпечатков пальцев на смартфоне с AMOLED-дисплеем — любопытный выбор Samsung, хотя он и обеспечивает высокую точность распознавания.

Экран Galaxy M16 5G сохранит достаточно широкую нижнюю рамку, а также заметную, хотя и уменьшенную по сравнению с M15, верхнюю рамку с каплевидным вырезом для фронтальной камеры (в отличие от Galaxy A16, лишенного выреза).

Технические характеристики, подтвержденные бенчмарком Geekbench, указывают на использование чипсета Dimensity 6300 (аналогичного Galaxy A16) и, по крайней мере, 8 ГБ оперативной памяти. К сожалению, смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14, что на момент релиза будет являться не самой свежей версией.

Ожидается, что стоимость новинки не превысит $250-300.