Xiaomi представит флагман 15 Ultra в феврале 2025 года

Портал GizmoChina со ссылкой на свои источники раскрыл примерный срок выхода флагманской модели Xiaomi — 15 Ultra. Возможно, это будет февраль 2025 года.

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В частности, известно, что модель под номером 25010PN30I получила сертификат Bureau of Indian Standards (BIS) в Индии 20 декабря 2024 года. Как правило, сертификация говорит о приближении презентации устройства.

Сертификация не раскрывает названия модели, однако предыдущие списки IMEI, как подчёркивается, подтверждают связь этого номера с индийской версией Xiaomi 15 Ultra. К тому же предполагается, что Ultra-версия выйдет для индийского и мирового рынков, а Pro-версия — только для китайского.

Скорее всего, в феврале Xiaomi 15 Ultra появится в Китае, что несколько позже первоначальных прогнозов. А индийский и глобальный релизы состоятся уже после выхода китайской версии — в марте или апреле 2025 года.

Из некоторых характеристик Xiaomi 15 Ultra известно, что модель получит чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и оболочку HyperOS 2.0 на Android 15. Флагман будет оснащён 6,7" LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц с изогнутым дизайном. Тыльная камера получит четыре сенсора: три на 50 Мп и один на 200 Мп. За питание будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Будет и сканер отпечатков пальцев, который расположится под экраном.