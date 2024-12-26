Стало известно, чем обернется для YouTube блокировка в России

Видеохостинг YouTube может потерять более 20 млрд рублей рекламных доходов в случае блокировки в России, передает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

Согласно результатам их исследования, на данный момент на платформу приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга.

«Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок, пока не произойдет полная перестройка с российскими платформами во главе», — говорится в сообщении.

Генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва», которое входит в АБА, Георгий Лапшаков заявил, что YouTube может повторить судьбу Instagram (деятельность в РФ запрещена), где было зафиксировано постепенное падение трафика, которое затем стабилизируется на определенном уровне. По его мнению, соцсеть «ВКонтакте» становится альтернативной платформой для многих авторов и брендов, активно привлекающих рекламодателей.

В АБА считают, что рынок инфлюенс-маркетинга в 2025 году может вырасти до 55 млрд рублей. Это составляет не менее 25% прироста.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что сервис YouTube не выполнил требования удалить более 300 материалов, которые популяризируют использование VPN. Также видео популяризировали другие программы для обхода блокировок доступа к противоправному в стране контенту.