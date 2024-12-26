NASA опубликовало новый снимок «космической елки»

NASA опубликовало на официальном сайте новую фотографию «космической елки», расположенной в 2,5 тысяч световых лет от Земли. Яркий снимок скопления NGC 2264 сделали путем объединения данных рентгеновской обсерватории «Чандра» и оптических данных телескопа астрофотографа Майкла Клоу, полученных в Аризоне.

В скопление входят молодые звезды возрастом от 1 до 5 млн лет. Для сравнения, возраст Солнца составляет около 5 млрд лет. Некоторые из небесных тел имеют массу до одной десятой от солнечной, другие — до семи масс Солнца. На фото эти объекты представлены белыми и голубыми точками. Зеленые «иголки» являются вихрями газа, а зеленый ореол вокруг них — испускаемым ими светом в видимом спектре.

© NASA

Напомним, что в прошлом году NASA также выкладывало изображение NGC 2264. Тогда снимок получили объединением данных обсерватории «Чандра» и 0,9-метрового телескопа WIYN Национального научного фонда.