Эксперт объяснил необходимость отключения WhatsApp на миллионах смартфонов

WhatsApp прекратит поддержку некоторых устаревших версий Android-смартфонов. Как объяснил «Газете.Ru» старший преподаватель Института информационных технологий РТУ МИРЭА Сергей Миронов, причиной стало прекращение Google поддержки этих операционных систем. Отсутствие обновлений безопасности делает такие устройства уязвимыми для кибератак.

«Приложения, ориентированные на безопасность, такие как WhatsApp, вынуждены адаптироваться к этим изменениям», – комментирует Миронов.

Устаревшее ПО повышает риск мошенничества и компрометации данных. Даже мессенджеры, известные своим безопасным подходом, например Telegram, не застрахованы от угроз через незащищенную операционную систему.

WhatsApp, в отличие от Telegram, хранит файлы непосредственно на устройстве, увеличивая риск заражения вирусами, распространяемыми через приложение. Это делает актуальным вопрос информационной безопасности мобильных устройств, особенно в контексте двухфакторной аутентификации, часто использующей SMS-подтверждение.

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Миронов рекомендует пользователям обновить свои смартфоны. В случае невозможности замены, эксперт советует установить антивирусное ПО и рассмотреть альтернативные методы двухфакторной аутентификации, например, биометрию или использование для SMS отдельного телефона без доступа в интернет.