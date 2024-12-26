Ученые назвали истинные причины начала упадка Византийской империи

Британские археологи из Оксфордского университета при участии польских коллег из Варшавского университета дали новый ответ на вопрос о причинах начала упадка Византии, также известной как Восточная Римская империя. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

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Согласно предыдущим теориям, кризис в Византии в VI веке нашей эры возник из-за глобального похолодания в связи с извержениями вулканов и пандемии Юстиниановой чумы в 540-х годах нашей эры, жертвами которой стали миллионы людей.

В новой работе исследователи опровергли эти предположения, сославшись на результаты анализа археологических данных регионов, охватывающих современный Израиль, Тунис, Иорданию, Кипр, Турцию, Грецию и Египет.

По словам авторов статьи, они не нашли признаков сокращения населения или экономического упадка в середине VI века. Напротив, в те десятилетия в Византии наблюдался рост благосостояния и демографический подъем.

Однако в VII веке Византийская империя столкнулась с трудностями, вызванными противостоянием с персидской империей Сасанидов. Политические просчеты и вражда ослабили обе державы, дав возможность усилиться Арабскому халифату.

Несмотря на сложности, Византия как государство существовала еще около 800 лет, пока не была полностью завоевана Османской империей в середине XV века.

Ученые отметили, что изменение климата в середине VI века действительно затронуло некоторые территории. Например, оно привело к упадку и запустению по всей Скандинавии.