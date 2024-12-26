Улучшение внешности меняет поведение в обществе

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что стремление улучшить внешность — будь то физические изменения или использование цифровых фильтров — может способствовать проявлению просоциального поведения. К таким действиям относятся поступки, направленные на благо общества.

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Работа опубликована в журнале International Journal of Research in Marketing (IJRM). В современном обществе внешность играет важную роль. Люди активно используют косметику, посещают эстетические процедуры и применяют фильтры для фото и видео.

Часто эти действия связаны с желанием выглядеть привлекательнее, повысить самооценку и добиться социального одобрения. Однако новое исследование пошло дальше, чем просто изучение влияния внешности на восприятие себя и социальные взаимодействия.

Оно сосредоточилось на том, как изменения во внешности могут оказывать влияние на поведение, не связанное с красотой. В рамках семи экспериментов исследователи выяснили, что участники, осознанно улучшавшие свой внешний вид, чаще принимали решения в пользу благотворительности или выбора социально-активных брендов. Ключевым фактором стала не просто повышенная самооценка, а осознание своей публичности — понимание того, что их поступки видны и оцениваются другими.

"Пытаясь улучшить внешность, люди часто сосредотачиваются на том, как их воспринимают окружающие. Однако нас заинтересовало, может ли это поведение иметь более широкие социальные последствия", — сообщила доктор Наталия Кононов, ведущий автор работы.

Эффект был подтвержден как в лабораторных условиях, так и в реальной жизни. Участники экспериментов, которые улучшали свою внешность или даже использовали цифровые фильтры для фотографий, чаще жертвовали деньги или поддерживали социальные инициативы.

По мнению ученых, результаты работы подчеркивают важность общественного признания и того, как восприятие себя может стать стимулом для заботы о других.