Пять самых важных открытий в сфере здравоохранения

2024 год стал важным для научного сообщества: ученые со всего мира совершили немало значимых открытий, которые могут открыть новые горизонты и сделать нашу жизнь лучше. Портал inpart.io рассказал о главных инновациях года в сфере здравоохранения.

© Unsplash

Оральный инсулин для диабетиков

Диабетом страдает примерно 10% человеческой популяции на планете; в списке самых распространенных причин смерти эта болезнь стоит на седьмом месте. Обычное лечение в форме инсулиновой терапии иногда бывает трудным, т.к. оно зависит от того, как строго пациент придерживается расписания неудобных подкожных инъекций.

Для того, чтобы упростить терапию, академики из Нью-Йоркского университета разработали специальные органические наночастицы, которые позволяют принимать инсулин оральным путем. Новые частицы хорошо переносят инсулин, обладают сопротивляемостью кислотной среде и способностью проходить через кишечный барьер без токсичного эффекта. Потенциально этот метод может быть использовал для диабета 1 и 2 типа — пока специалисты ищут стратегического партнера, чтобы заняться дальнейшим исследованием технологии.

Стабилизация генной терапии

Нуклеинокислотная терапия показала потенциал для лечения генетических расстройств, инфекционных заболеваний и рака. Однако методы подачи этой терапии пациентам несовершенны, потому что нуклеиновые кислоты легко деградируют. Им необходима система, способная повысить стабильность и восприимчивость пациента.

Одним из решений могут стать полимерные наночастицы: они сравнительно стабильны, функциональны и настраиваемы. Отталкиваясь от этой информации, сотрудники Университета Виктории разработали наночастицы с гидрофобным ядром для стабильной транспортировки и контролируемого впрыска нуклеиновых кислот. Они пригодятся в генной терапии, вакцинах и других лекарственных препаратах.

Терапия глаукомы в домашних условиях

Глаукома — серьезное расстройство глаз, от которого страдают миллионы человек по всему миру. Оно вполне способно привести к слепоте, и существующие методы лечения обладают изъянами. На данный момент, требуется либо ввод препарата квалифицированным специалистом, либо процедуры, которые пациентам тяжело проводить собственными руками.

Команда ученых из Технологического института Джорджии разработала альтернативный метод: маленькое устройство, вводящее терапевтические препараты от глаукомы в субконъюнктивальную область глаза. Причем пациенту нужно лишь нажать на одну кнопку. Если устройство найдет применение, то оно может совершить революцию в терапии глаукомы. Пользоваться им можно одной рукой, благодаря чему людям будет проще соблюдать режим лечения.

Новые нательные инструменты диагностики

Здравоохранение постоянно развивается, и нательные инструменты за последние годы стали мощным инструментом, способным защитить пациента и снизить стоимость лечения. Исследователи из Гавайского университета разработали новинку — т.н. «стикер потения». Маркеры, созданные с использованием стереолитографии, позволяют медикам получать не инвазивный анализ пота пациента в реальном времени, параллельно оценивая состояние здоровья. Оптимизированное прототипирование обеспечивает быстрое производство, дружелюбность к пользователю и доступность.

Вакцинация без инъекций

Нынешние платформы вакцин не всегда показывают эффективные результаты ввиду своих ограничений. Специалисты из Медицинской школы госпиталя Святого Джорджа предложили альтернативный метод подачи вакцин — протеиновые препараты, которые можно вводить респираторным путем. Помимо всего прочего, они призваны создать слизистый иммунитет против COVID-19 и других заболеваний.

У дыхательной вакцины есть важные преимущества по сравнению с инъекцией. Без игл проводить вакцинацию проще: для этого даже не обязателен квалифицированный профессионал. Кроме того, протеиновую вакцину можно производить во всех конвенциональных клеточных линиях, что обеспечивает доступную цену производства и безопасность применения на людях.