На Солнце произошло пять мощных вспышек

Пять вспышек класса М произошло на Солнце 24 декабря, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Отмечается, что первая и самая мощная за день вспышка произошла в ночь на вторник.

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"24 декабря в 03:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18E23) зарегистрирована вспышка M4.7 продолжительностью десять минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, произошли вспышки М1.0 и М4.2, а также две вспышки М1.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.