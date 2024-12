Ученые пообещали спасти сотни тысяч жизней в год, затемнив Солнце

Американские ученые из Технологического университета штата Джорджия заявили о возможности снизить ежегодную глобальную смертность на сотни тысяч человеческих жизней с помощью проектов солнечной геоинженерии. Они предполагают искусственное затемнение Солнца. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно докладу, распыление в стратосфере массы отражающих частиц позволит снизить нагрев планеты за счет рассеивания и возвращения в космос части солнечной энергии. Это уменьшит нагрузку на здоровье от высоких температур и изменения климата.

Авторы использовали компьютерные модели и исторические данные о влиянии температуры на уровень смертности.

Они обнаружили, что снижение глобальной температуры на 1°C с помощью солнечной геоинженерии спасет 400 тыс. жизней в год, что в 13 раз превышает количество летальных исходов из-за прямых рисков для здоровья, связанными с загрязнением воздуха и истощением озонового слоя, в результате выброса частиц в атмосферу.

Ученые предупредили, что предложенный ими метод в первую очередь облегчит жизнь в бедных странах, тогда как более развитые государства с прохладным климатом, напротив, могут столкнуться с увеличением смертности из-за усилившихся холодов.