Операторы связи могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы уже сейчас, возможно законодательное введение этих требований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время фиксируется значительное количество мошеннических звонков в основном из-за рубежа как в сетях российских операторов связи, так и в иностранных мессенджерах. Важно, чтобы операторы связи и владельцы мессенджеров принимали необходимые превентивные меры по защите своих пользователей, уверены РКН.

"Операторы связи уже сейчас могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов. Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи", - сообщили в ведомстве.

Ряд операторов связи в настоящее время уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа, добавили в РКН.