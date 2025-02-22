Когда человечество узнало о динозаврах?

В 1677 году натуралист Роберт Плот опубликовал первую известную иллюстрацию кости динозавра. Хотя тогда он не знал, что нашел на самом деле — никто не знал еще полтора века. Портал history.com рассказал, когда люди узнали о существовании динозавров.

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В 1824 году английский палеонтолог Уильям Бакленд опубликовал научную работу об окаменелой челюстной кости, найденной в деревне Стоунсфилд. Он описал существо, которому принадлежала челюсть, как крупную рептилию — именно поэтому он использовал греческие слова «большая рептилия» и назвал динозавра «мегалозавром». Однако Бакленд не сказал ничего, кроме того факта, что неизвестное существо было хищником. У него просто не было научной базы для того, чтобы привести какие-то сравнения.

Мегалозавр был первым динозавром, получившим современное имя. Через год после материала Бакленда другой палеонтолог из Англии, Гидеон Мантел, предложил имя «игуанодон» для еще одного странного создания, чьи окаменелые зубы напоминали крупную игуану. В 1833 году Мантел использовал недавно найденные фрагменты костей, чтобы идентифицировать еще один вид — гилеозавра.

За короткий срок наука получила целых три новых типа необычайно крупных животных, которые было бы неплохо сравнить друг с другом. Именно этим и занялся англичанин Ричард Оуэн — палеонтолог и анатом. Его работа 1842 года отметила сходства между ископаемыми, на базе которых он окрестил трех гигантов «динозаврами». Признание мегалозавра, игуанодона и гилеозавра членами одной группы было революционным шагом: он предполагал, что когда-то давно на Земле жили существа, вымершие в современном мире, но царствовавшие в древнем.

Новые открытия моментально разожгли любопытство британской публики: народ принялся представлять, какими же были древние рептилии, и динозавры начали входить в поп-культуру. А внимание американцев они привлекли в конце XIX века на фоне т.н. Костяных войн — состязания двух палеонтологов, которые стремились превзойти друг друга по числу открытий, связанных с динозаврами. Эдвард Коп и Отниел Чарльз Марш были друзьями, но стали ярыми соперниками, тратившими большие деньги на раскопки и саботаж оппонента.

Тем не менее, саботаж не помешал Копу и Маршу найти более 100 новых динозавров, в том числе стегозавра и трицератопса. Музеи начали выставлять кости динозавров и реконструкции скелетов, благодаря чему публика смогла познакомиться с окаменелостями ближе. Палеонтологи продолжали работу и после, однако финансирование раскопок значительно сократилось из-за Великой депрессии и Второй мировой.

Интерес общественности к динозаврам вернулся в 1970-х — спасибо смелым теориям, которые поменяли наше представление об этих могучих зверях. Если в середине прошлого столетия мы лишь предполагали, что между птицами и динозаврами есть эволюционная связь, то позже теория переросла в гипотезу о прямом происхождении. Работа Джона Острома и других палеонтологов помогла разжечь ренессанс динозавров — и в научном, и в общественном плане.