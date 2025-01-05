Самые значимые для науки события 2024: итоги года

В 2024 году произошло много значимых для науки событий, как хороших, так и плохих. Журнал Smithsonian рассказал о самых примечательных происшествиях, достижениях и природных катаклизмах, произошедших за год.

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Ученые составили полную карту мозга взрослой плодовой мушки

Мозг плодовой мушки по размерам не больше макового зернышка, но для того, чтобы составить его подробную схему, понадобилась по-настоящему историческая работа. Над изучением тысяч аккуратно составленных разрезов мозга корпели сотни волонтеров и ИИ-модель, разработанная специально для этой цели. Но в октябре их старания принесли результат — девятистраничный материал в журнале Nature, описавший первую в истории карту мозга плодовой мушки.

На диаграмме запечатлены приблизительно 140 00 неройнов 8 453 разных типов и более 54,5 млн связей-синапсов. Отслеживая синапсы в мозгу мушки, ученые даже начинают понимать функции отдельных частей органа. Они создали компьютерную версию модельного мозга и подвергли его различным стимуляциям. ИИ отреагировал так же, как реальная мушка — при сладком запахе модель активировала регион мозга, ответственный за хоботок.

Почему это важно? Потому что между человеческим мозгом и мозгом плодовой мушки довольно много общего. Почти 75% генов, вызывающих заболевания у людей, также есть и у мушек. Поэтому изучение структуры их мозга может помочь нам разобраться в собственном. Плодовые мушки поют, напиваются и не могут спать от кофеина — вероятно, они даже больше похожи на людей, чем мы думали раньше.

2024 год — самый жаркий в истории

По данным ведущих погодных и климатических организаций, 2024 год может затмить рекорд 2023-го по температурам за все время наблюдений. Чуть ли не каждый месяц заголовки СМИ рапортовали о рекордной жаре. От июня 2023 до сентября 2024, то есть, 16 месяцев подряд, глобальная средняя температура прошлые показатели каждого месяца. За 2024 год Земля может потеплеть более чем на 1,5 градуса Цельсия — впервые со времен доиндустриального периода.

Глобальное потепление продолжает набирать обороты из-за сжигания нефти, газа и угля, выпускающих парниковые газы. Концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на 50% с 1750 года и скоро может побить очередной рекорд. Ледники тают, океан нагревается, уровень моря становится выше, а мощнейшие погодные катаклизмы — еще страшнее.

Два урагана уничтожили части юго-востока США

Сезон атлантических ураганов 2024 года начался летом со штормов Берил, Дебби и Франсин, но по-настоящему Штаты накрыло осенью, когда два мощных ураганов, один за другим, разорили юго-восток страны. Хелена накрыла Флориду 26 сентября и переместилась на север, разрушая все на своем пути. Ураган вызвал сходы сели, уничтожил среду обитания многих животных, лишил миллионы людей электричества и затопил целые города. Жертвы среди населения шести штатов превысили 200 человек, что сделало Хелену самым мощным ураганом со времен Катрины. А вскоре после этого, 9-10 октября, по Флориде прошел ураган Милтон.

Характеристики этих ураганов отражают влияние глобального потепления на штормы. Чем теплее температура, тем скорее бури набирают мощь. Хелена выросла до жуткого быстро, а Милтон — итого быстрее. Он всего за день превратился из тропического шторма в ураган пятой категории. Помимо этого, ученые обнаружили, что дождь от Хелена был на 10% сильнее из-за потеплевшего климата.

Амбициозная космическая миссия ищет признаки жизни на Европе

14 октября 2024 года NASA запустила аппарат Europa Clipper: зонд, который призван изучить Европу — четвертую луну Юпитера, старейшей планеты в Солнечной системе. И хотя многие крупные спутники этого гиганта показывают признаки геологической активности, NASA заинтересовалась Европой из-за океана, который может скрывать жизнь.

Но Europa Clipper не должен найти инопланетян: астрономов интересует, подходят ли условия на Европе для существования жизни. Для того, чтобы выяснить это, аппарат оборудован спектрометрами, инструментами для анализа пыли, термальной камерой, приборами для измерения магнитного поля и радаром. «Железо» поможет зонду найти точки повышенной активности, изучить органические соединения и узнать новые подробности об океане Европы.

Исландию сотрясли извержения вулканов

Толчки, встревожившие чиновников близ города Гриндавик в Исландии, начались прошлым октябрем. После того, как землетрясения начали предвещать возможное извержение вулкана, жителей эвакуировали. В декабре лава прорвалась на поверхность, но на этом активность не закончилась. Потоки раскаленной породы извергались в январе, феврале, мае, августе и ноябре — семь катаклизмов всего за один год.

Исландии подобные природные явления не в новинку: в стране происходит как минимум одно извержение вулкана каждые пять лет. Однако регион на юге последнее время был тихим — в последний раз вулканическую активность там фиксировали в 1200 году. Жители Гриндавика беспокоятся о своем городе, пока ученые стекаются в эвакуированное поселение, чтобы собрать информацию. Например, они выяснили, что лавы, выброшенные в разных извержениях, похожи по химическому составу — они могут быть соединены где-то глубоко под землей.

Птичий грипп заразил коров и фермеров

Птичий грипп H5N1, впервые найденный в 1996 году, заражает диких и домашних птиц. Но в 2020 году он претерпел мутацию, которая сделала его более заразительным среди крупнорогатого скота. Болезнь вырвалась за пределы Европы, Азии и Африки, добралась до Северной и Южной Америки и доставила фермерам много проблем. В 2022 специалисты зафиксировали первые случаи заражения среди млекопитающих. А теперь, в 2024, жертвами птичьего гриппа стали дойные коровы в США.

По меньшей мере 800 стад заразились штаммом H5N1 на территории 16 штатов. Специалисты нашли птичий грипп даже в питьевом молоке в магазинах, однако чиновники из здравоохранения обнадежили, что пастеризация убивает вирус. Иными словами, потенциально опасным считается лишь сырое молоко.