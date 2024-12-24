В Роскомнадзоре прокомментировали массовые жалобы на сбои в работе МТС

Задержки в работе сервиса «Личный кабинет» компании ПАО МТС связаны с нагрузкой на сервис и легитимными запросами пользователей МТС из-за недостоверной информации о подключении платных опций. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«В сервисе «Мониторинг сбоев» фиксируется повышенное количество обращений пользователей оператора связи ПАО МТС с жалобами на задержки в работе сервиса «Личный кабинет». Обращения связаны с нагрузкой на сервис и легитимными запросами пользователей МТС из-за недостоверной информации о подключении платных опций. Сбоев или повреждений на сети оператора связи не фиксируется», – гласит ответ регулятора.

По данным РКН, жалобы начали поступать 24 декабря 2024 года с 09:45 по московскому времени. В организации не уточнили, о какой «недостоверной информации о подключении платных опций» идет речь.

В аналитике сервиса «Сбой.РФ» можно увидеть, что больше всего жалоб поступает из Москвы (25%), Краснодарского края (22%), Санкт-Петербурга (11%), Башкортостана (9%) а также Ростовской и Свердловской областей (по 5%).