Ученые раскрыли, какие катастрофы ждут мир в 2025 году

В 2025 году человечество столкнется с серией разрушительных катастроф, которые могут изменить облик планеты, заявил гелиофизик Скотт Уильям Макинтош, слова которого приводит портал LiveScience. Ожидаются масштабные наводнения, ураганы, извержения подводных вулканов, что угрожает экосистеме и экономической стабильности многих стран.

Макинтош сообщает о завершении солнечной активности и пике цикла Хейла, что приведет к увеличению геомагнитной активности. Это приведет к мощным солнечным бурям, нарушающим работу спутников связи.

Климатологи Леонард Охенхен и Манучехр Ширази предупреждают об аномальной жаре и таянии ледников, что может затопить города США и Гималаи. Подводные вулканы станут активнее, что вызовет риски для экономики. Ураганы также принесут угрозу ряду регионов мира.

Ранее британские астрономы зафиксировали мощнейшую ударную акустическую волну, которая дошла до Земли из глубокого космоса. Космический катаклизм был вызван столкновением спиральной галактики NGC 7318B со своими соседями.

Ученые предостерегли человечество от катастрофы из-за снижения яркости Солнца

Астрономы из Великобритании предложили, что напряженность Хаббла — расхождения в измерениях скорости расширения Вселенной на различных стадиях ее развития, связана с нахождением галактики Млечный пути внутри огромной локальной космической пустоты. Уточняется, что Вселенная продолжает расширяться на протяжении почти 14 млрд лет, а скорость этого расширения известна как постоянная Хаббла.