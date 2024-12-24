Магнитная буря ожидается на Земле 25 декабря из-за вспышки на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Период относительно низкой активности Солнца подходит к своему завершению. Накануне утром на Солнце отмечена вспышка среднего класса, но по своей интенсивности она вплотную приблизилась к границе максимального класса Х, отметил Леус.

По прогнозам, выброс корональной массы с Солнца достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря. После 15:00 мск это станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2.

Предварительная продолжительной магнитной бури оценивается в 8–10 часов. Есть вероятность, что в более высоких широтах можно будет увидеть полярное сияние, подчеркнул специалисты «Фобоса».

Новая магнитная буря накроет Землю

16 декабря сообщалось, что астрономы из Института Макса Планка доказали, что Солнце может излучать мощные супервспышки гораздо чаще, чем считалось ранее. Такие события могут происходить раз в 100 лет, что потенциально ставит Землю под угрозу.