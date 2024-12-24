Роскосмос и NASA синхронизировали сроки завершения работы МКС

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью «России 24» заявил, что российская госкорпорация и NASA синхронизировали предполагаемые сроки завершения полёта Международной космической станции.

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«Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами», — цитирует его ТАСС.

Ранее Борисов допустил пилотируемые полёты на Марс в ближайшие 50 лет.