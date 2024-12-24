В Госдуме оценили, сможет ли РКН блокировать звонки через мессенджеры

У Роскомнадзора есть технологические возможности для блокировки звонков через мессенджеры, если они нарушают требования российского законодательства в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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При этом депутат уточнил, что основания для блокировки нужно будет тщательно проработать и согласовать с отраслью. В частности, нужно будет разработать комплекс требований к мессенджерам относительно пропуска звонков для защиты граждан от мошенников.

«Условно говоря — пока не выполнил, ограничения будут действовать для всех пользователей твоей платформы в России. Еще один вариант развития событий, о котором также ранее уже говорил регулятор, это введение автоматической блокировки всех звонков из-за границы на фоне постоянно растущего количества мошеннических звонков из Украины и других стран нашим гражданам», — добавил Немкин.

По его словам, в этом случае пользователь сможет самостоятельно решить, принять или отклонить заграничный звонок.

24 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники писала, что голосовые вызовы в мессенджерах могут запретить из-за перехода туда мошенников. В настоящее время Роскомнадзор и Минцифры рассматривают два варианта решения проблемы: полностью запретить голосовые звонки в мессенджерах или же блокировать заграничный голосовой трафик.