Названа потребность России в грузовом флоте

Согласно обзору Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), к 2030 году России потребуется около 1,4 тысячи судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского флота. Об этом сообщает РИА Новости. В документе отмечается, что темпы списания морских судов почти в два раза превышают темпы их строительства.

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До 2022 года нехватка компенсировалась возможностью аренды судов у иностранных судоходных компаний. Однако введенные санкции существенно ограничили эту возможность. В документе отмечается, что капиталоемкость строительства судов, высокие ставки по кредитам и длительные сроки окупаемости инвестиций делают невозможным заказ нового флота для большинства судоходных компаний без государственной поддержки.

Министерство обороны Германии не подтвердило сообщения о том, что вертолет бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море. При этом отмечается, что "иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве". До этого об инциденте в Балтийском море рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. По словам дипломата, вертолет немецкой армии выполнял разведывательный полет, когда корабль РФ якобы открыл огонь по нему сигнальными ракетами. Каких-либо других деталей случившегося она не привела, отмечали журналисты.