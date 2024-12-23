В Бразилии обнаружили племя, не имеющее контактов с цивилизацией

В бразильском штате Рондония на автоматические камеры, установленные исследователями, попали представители племени, не имеющего контактов с цивилизованным миром. Об этом пишет The Guardian.

© National Indigenous Peoples Foundation

Бразильские ученые называют это племя Массако, в честь реки, протекающей через владения изолированной общины недалеко от границы Бразилии с Боливией.

Вместе с тем, уточнили журналисты, никто не знает, как представители племени называют себя, на каком языке говорят. По их данным, в настоящее время в Бразилии зарегистрировано 28 изолированных сообществ, ведется сбор данных о еще 85 небольших племенах.

«Эти народы имеют право на жизнь, на свою землю и избранный образ жизни, но уважение прав изолированных коренных народов также имеет основополагающее значение для сохранения тропических лесов», — сказал Пауло Моутинью, соучредитель Института экологических исследований в Амазонии.

В начале 90-х годов в состав племени Массако входили 100-120 человек, в настоящее время в нем около 50 семей, заметил Альтаир Альгайер, представитель Национального фонда коренных народов Бразилии (Funai).

Маленькие бантики, игрушки и маленькие следы указывают на детей — признаки того, что семьи растут, отметил специалист.

По его словам, мужчины этого племени прекрасно владеют длинными луками. Наконечники для стрел они делают из заостренного бамбука, связанного волокнами тукум-палм.

Кроме того, они активно защищают свои владения. В частности, устанавливают на тропах и дорогах ловушки с шипами из твердой древесины, способной пробить шины не только легкового автомобиля, но и трактора.

Альтаир Альгайер заметил, что изучает племя в течение 30 лет. Вместе с тем, заметил он, многие загадки он так и не смог раскрыть. Так, до сих пор непонятно, как мужчины стреляют из луков, длина которых составляет порядка 3 метров.

Агент фонда отметил, что в чертах этих людей «можно увидеть сходство с народом Сирионо, который живет на противоположном берегу реки Гуапоре в Боливии».

До контакта с европейцами в Амазонии, по оценкам, проживали миллионы людей со сложными союзами, конфликтами и социальными структурами. Там говорили на 600–1200 языках, по сравнению с 300 или около того сегодня, констатировал лингвист Александр Айхенвальд.