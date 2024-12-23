В сеть утекло фото референсной версии видеокарты AMD Radeon RX 8000

В сеть утекло изображение референсной версии видеокарты AMD Radeon RX 8000. Пользователи Reddit заметили новую рекламную кампанию компании, в которой была показана неизвестная ранее видеокарта.

© ferra.ru

Судя по дизайну, она не соответствует ни одной из текущих или прошлых моделей Radeon.

На изображении видно устройство с трёхвентиляторной системой охлаждения и чёрно-серебристой цветовой схемой.

На боковой панели карты размещён логотип Radeon с LED-подсветкой. Рядом с видеокартой изображён процессор Ryzen 9, что может намекать на будущий комплектный набор.

© VideoCardz.com

Пока неизвестно, является ли это изображение официальным или случайной утечкой. Однако это не первый случай, когда AMD случайно раскрывает дизайн своих устройств.

Например, ранее дизайн Radeon R9 Fury был случайно показан в презентации для инвесторов.