Обновление Telegram вызвало массовые проблемы у пользователей iPhone

Пользователи iPhone сообщают о проблемах с перегревом и быстрой разрядкой батареи после обновления мессенджера Telegram до версии 11.5.2. За выходные в App Store появилось более 30 негативных отзывов от владельцев различных моделей смартфонов Apple под управлением iOS 18. Жалобы касаются нестабильной работы устройств после загрузки обновления мессенджера. Об этом сообщает издание iPhones.ru.

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Согласно отзывам, Telegram вызывает значительный нагрев iPhone, что приводит к ускоренному расходу заряда батареи. Проблема особенно заметна при просмотре видеоконтента. Кроме того, пользователи отмечают повышенную активность приложения в фоновом режиме.

«После сегодняшнего обновления, пока приложение открыто, телефон греется как сатана и разряжается примерно на 12% за 20 минут. Стоит закрыть приложение и выгрузить из памяти, телефон приходит в норму», — жалуется пользователь с ником cbkorweuhvddibof.

В настоящее время единственным решением, позволяющим временно устранить проблему, является принудительное закрытие приложения через меню многозадачности. Ожидается, что разработчики Telegram вскоре выпустят обновление, устраняющее выявленные недостатки.