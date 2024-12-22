Журналисты разоблачили схему Spotify по обману музыкантов

Журналистское расследование выявило, что Spotify использует музыку малоизвестных исполнителей, не выплачивая им полагающиеся роялти. В течение многих лет в сети появлялись сообщения о так называемых «призрачных» артистах – музыкантах с миллионами прослушиваний на платформе, чья личность и существование вызывают сомнения. Их треки часто появляются в популярных плейлистах Spotify, созданных внутренними кураторами. Оказалось, что за «призрачными» артистами стоят настоящие музыканты, которые не получают ни славы, ни денег за миллионы прослушиваний из-за махинаций Spotify. Об этом сообщает издание Harper's.

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Расследование, начатое еще в 2017 году, показало, что многие из этих «призрачных» артистов связаны со стоковыми музыкальными компаниями, предоставляющими фоновую музыку для рекламы и видео. Недавнее исследование шведской газеты Dagens Nyheter подтвердило эти подозрения, указав на то, что около двадцати композиторов стоят за творчеством более пятисот «призрачных» исполнителей, чьи треки набрали миллионы прослушиваний на Spotify.

По словам журналистов, Spotify не только сотрудничает с этими компаниями, но и имеет внутреннюю программу, названную Perfect Fit Content (PFC), целью которой является увеличение доли недорогих треков в общем объеме прослушиваний. С помощью PFC стриминговая платформа за бесценок получает музыку от неизвестных композиторов, а затем выкладывает их треки под именами выдуманных музыкантов с обложками, сгенерированными нейросетями. Данная схема позволяет Spotify уходить от выплаты роялти авторам, работающим с PFC.

Spotify неоднократно отрицал подобные обвинения, однако предоставленные доказательства указывают на существование скрытой системы, которая ставит под угрозу заработок независимых музыкантов и вызывает опасения по поводу прозрачности и честности работы стримингового сервиса. Расследование продолжается.