Холодильник Samsung первым в мире получит поддержку элементов Пельтье и ИИ

На CES 2025 Samsung представит революционные холодильники с гибридной системой охлаждения и искусственным интеллектом (ИИ). Интеграция элементов Пельтье, работающих совместно с компрессором и ИИ, обеспечит оптимизацию охлаждения. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Samsung Electronics.

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По данным производителя, ИИ анализирует температуру, увеличивая срок хранения свинины на 40% и красной рыбы на 20%. Система автоматически реагирует на загрузку теплых продуктов или летнюю жару, используя элементы Пельтье для быстрого охлаждения. Это гибридное охлаждение, подобное гибридному автомобилю, может временно повышать энергопотребление.

Усовершенствованный компрессор стал энергоэффективнее и долговечнее. Его работу контролирует ИИ. Благодаря элементам Пельтье, внутренний объем холодильника вырос на 13,8% без увеличения внешних размеров. Samsung ожидает, что новые модели будут одними из самых энергоэффективных в 2025 году.

Технологическая выставка CES 2025 пройдет с 7 по 10 января 2025 года в Лас-Вегасе (США).