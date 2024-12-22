Жители вод Балтики могут задохнуться из-за нехватки кислорода

Немецкие ученые из Центра океанических исследований имени Гельмгольца зафиксировали опасные процессы в Балтийском море, грозящие подорвать существующую в нем жизнь. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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По словам специалистов, обитателям вод Балтики грозит истощение кислорода из-за повышения температуры и эвтрофикации — насыщения среды биогенными веществами. Эвтрофикация позволяет процветать простейшим организмам, таким как сине-зеленые водоросли.

Они поглощают кислород и выделяют губительные для других существ токсины. В своем исследовании ученые использовали многолетние данные станции Бокнис-Эк, чтобы изучить, как изменились условия окружающей среды с 1991 по 2019. Работа была сосредоточена на производстве бактериальной биомассы (ПББ) в юго-западной части Балтийского моря. ПББ описывает рост бактерий и других микроорганизмов, которые расщепляют органические питательные вещества. Летом, после весеннего цветения фитопланктона, показатели ПББ значительно увеличиваются, что приводит к росту потребления кислорода, особенно в более глубоких слоях воды.

Между тем, более теплая поверхностная вода действует как покрывающий верхний слой. Проблема в том, что эти слои воды смешиваются очень слабо, и новый кислород может быть добавлен только за счет сильных притоков из Северного моря, часто вызванных штормами. За период исследования более высокие температуры воды продлили разделение водной толщи до осени. В некоторые годы волны тепла даже достигали нижних слоев, усугубляя истощение кислорода. Ученые подчеркнули прогресс в борьбе со сбросами питательных веществ в балтийские воды. За последние годы поступление азота, фосфора и других удобрений сократилось на 18–22%. Однако это пока не может полностью остановить эвтрофикацию.